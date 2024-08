Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 23,89 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 23,89 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 23,80 EUR. Bei 23,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 631.638 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2024 auf bis zu 24,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2023 Kursverluste bis auf 18,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 22,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,895 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,59 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 3,09 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27,94 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 27,82 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

