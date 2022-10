Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Mittag nach

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,7 Prozent auf 18,09 EUR. Bei 18,01 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,26 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.252.948 Stück gehandelt.

Bei 19,61 EUR markierte der Titel am 09.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 7,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,05 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 29.08.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 26.593,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.593,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 09.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Ray Dalio warnt vor Folgen der US-Notenbankpolitik: Aktienmarkt könnte um 20 Prozent einbrechen - diese Aktien federn den Fall ab

Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2022

Analysten sehen bei Deutsche Telekom-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com