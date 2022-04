Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Um 09:22 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 17,55 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 17,51 EUR. Bei 17,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 334.874 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,92 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2021. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 7,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 23,72 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,35 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,62 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,93 Milliarden EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2022 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 11.05.2023.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

