Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag im Ausverkauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 12,7 Prozent auf 28,45 EUR ab.

Um 09:04 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 12,7 Prozent auf 28,45 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,45 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,76 EUR. Bisher wurden heute 1.045.867 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,22 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,73 EUR. Dieser Wert wurde am 18.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 37,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,74 EUR.

Am 26.02.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom -0,21 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,93 Mrd. EUR – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29,37 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 2,05 EUR im Jahr 2025 aus.

