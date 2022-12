Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Mittag an

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 19,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 19,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,43 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.074.181 Stück gehandelt.

Am 24.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,86 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 2,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (14,47 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,61 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.979,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.877,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 22.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,59 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

