Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag gefragt

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 29,05 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 29,05 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,06 EUR an. Bei 28,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 150.105 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 30,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 5,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.04.2024 bei 20,73 EUR. Abschläge von 28,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,770 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,894 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,36 EUR an.

Am 14.11.2024 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

