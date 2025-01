Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom reagiert am Mittag positiv

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 29,35 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 29,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 29,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 846.546 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 30,78 EUR. Gewinne von 4,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 17.04.2024 Kursverluste bis auf 20,73 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,894 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 36,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 14.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,86 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

