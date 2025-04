Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom büßt am Freitagvormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 31,56 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 31,56 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,56 EUR. Bei 32,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 754.696 Aktien.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,78 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 21,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 32,00 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,96 EUR.

Am 26.02.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 EUR gegenüber -0,21 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 30,93 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,37 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

