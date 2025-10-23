Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom büßt am Nachmittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 29,60 EUR nach.

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 29,60 EUR abwärts. Bei 29,55 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,02 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.361.385 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 21,32 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,26 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 28,67 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Am 05.11.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.

