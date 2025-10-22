Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.785 -0,7%Bitcoin93.391 -0,3%Euro1,1611 ±0,0%Öl62,86 +2,0%Gold4.038 -2,1%
DAX letztlich tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Berichtssaison im Blick: DAX schließt im Mittwochhandel tiefer - Bilanzsaison kommt ins Rollen
Kursentwicklung

22.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 29,69 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
30,00 EUR -0,10 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 29,69 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,11 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.960.623 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,95 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2024 Kursverluste bis auf 27,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 7,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 40,26 EUR.

Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 28,39 Mrd. EUR eingefahren.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen