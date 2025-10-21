Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom steigt am Dienstagmittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 30,13 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 30,13 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 30,27 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 777.948 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Gewinne von 19,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 27,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,13 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,26 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 07.08.2025. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

