Top News
TUI-Aktie verliert: TUI nimmt Japan ins Visier - Anleger unbeeindruckt
HPE-Aktie zieht dennoch deutlich an: Umsatz steigt zwar, aber Gewinn enttäuscht Anleger
Deutsche Telekom Aktie

Marktkap. 151,32 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

18:16 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Deutsche Telekom AG
31,77 EUR 0,66 EUR 2,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Mit der abgeschlossenen Übernahme von US Cellular durch die Tochter T-Mobile US könnte diese 8,7 Milliarden US-Dollar zusätzlichen Wert schaffen, schrieb Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Voraussetzung hierfür sei ein stabiles Bewertungsniveau von T-Mobile US nach Abschluss des Deals. Auf die Deutsche Telekom entfielen 3,9 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Wert./rob/bek/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 15:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 15:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
43,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
31,84 €		 Abst. Kursziel*:
36,62%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
31,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,92%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

18:16 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
12.08.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
11.08.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08.08.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

