Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 151,32 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Mit der abgeschlossenen Übernahme von US Cellular durch die Tochter T-Mobile US könnte diese 8,7 Milliarden US-Dollar zusätzlichen Wert schaffen, schrieb Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Voraussetzung hierfür sei ein stabiles Bewertungsniveau von T-Mobile US nach Abschluss des Deals. Auf die Deutsche Telekom entfielen 3,9 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Wert./rob/bek/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 15:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 15:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
43,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
31,84 €
|Abst. Kursziel*:
36,62%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
31,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,92%
Analyst Name:
Akhil Dattani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
