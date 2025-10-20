Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 30,29 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 30,29 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 30,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.281.348 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,38 EUR am 23.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,26 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,67 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,96 EUR je Aktie.

