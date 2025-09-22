DAX 23.702 +0,7%ESt50 5.480 +0,7%Top 10 Crypto 15,65 -0,4%Dow 46.382 +0,1%Nas 22.789 +0,7%Bitcoin 95.787 +0,3%Euro 1,1811 +0,1%Öl 66,68 +0,2%Gold 3.788 +1,1%
Deutsche Telekom Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

10:41 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 43,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Bonner bleiben zudem auf der "Analyst Focus List" der Bank. Der Führungswechsel an der Spitze der Tochter T-Mobile US komme erwartungsgemäß, schrieb Akhil Dattani am Dienstag. Es sei nun aber schwer vorstellbar, dass der neue Chef Srini Gopalan sein Amt niederlegen wird, um 2028 Tim Höttges an der Spitze der Telekom zu beerben. Beide Unternehmen hätten sich zuletzt, vielleicht durch Personalien abgelenkt, kleinere strategische Fehltritte erlaubt. An den letztlich guten Wachstumsaussichten ändere dies jedoch nichts./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 01:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 01:22 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
43,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,50 €		 Abst. Kursziel*:
52,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,31%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

