Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 30,10 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 30,10 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,15 EUR aus. Mit einem Wert von 30,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 130.603 Stück.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 16,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,04 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,26 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,67 Mrd. EUR – ein Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

