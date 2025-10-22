DAX 24.153 +0,0%ESt50 5.663 +0,4%MSCI World 4.334 +0,3%Top 10 Crypto 14,99 +0,5%Nas 22.838 +0,4%Bitcoin 94.371 +1,8%Euro 1,1609 -0,1%Öl 65,72 +2,1%Gold 4.143 +1,2%
Deutsche Telekom Aktie

29,57 EUR -0,39 EUR -1,30 %
STU
Marktkap. 144,43 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

Symbol DTEGF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

15:06 Uhr
Deutsche Telekom AG
29,57 EUR -0,39 EUR -1,30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Wie am Markt bereits spekuliert, habe die US-Mobilfunktochter T-Mobile US sehr starke Kennziffern für das dritte Quartal ausgewiesen, ein Rekord-Kundenwachstum verzeichnet und die Jahresziele erhöht, schrieb Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Telekom AG

15:06 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
23.09.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
12.09.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

dpa-afx Mehr Kunden T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie: Chartanalyse zeigt GD 50 nach oben gekreuzt
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight
dpa-afx AKTIEN-FLASH: Telekom drehen mit T-Mobile US ins Minus - Dividendensorgen
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX schwächelt schlussendlich
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus
Zacks T-Mobile (TMUS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
Benzinga Earnings Outlook For T-Mobile US
Benzinga Iridium Wins US Award To Protect 5G Networks With T-Mobile
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Zacks Gear Up for T-Mobile (TMUS) Q3 Earnings: Wall Street Estimates for Key Metrics
Benzinga If You Invested $1000 In T-Mobile US Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Zacks Analysts Estimate T-Mobile (TMUS) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
Benzinga This T-Mobile Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday
