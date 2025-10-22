Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 144,43 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Wie am Markt bereits spekuliert, habe die US-Mobilfunktochter T-Mobile US sehr starke Kennziffern für das dritte Quartal ausgewiesen, ein Rekord-Kundenwachstum verzeichnet und die Jahresziele erhöht, schrieb Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com
