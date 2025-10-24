Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag behauptet

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 29,31 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 29,31 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,57 EUR aus. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 29,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 985.736 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,66 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,63 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,26 EUR.

Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

