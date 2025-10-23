DAX24.152 ±0,0%Est505.655 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.389 +1,8%Euro1,1596 -0,2%Öl64,64 +0,5%Gold4.113 +0,5%
Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
UBS AG gibt Siemens-Aktie Buy
Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
Notierung im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

23.10.25 09:22 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Mit einem Wert von 30,04 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,92 EUR -0,10 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 30,04 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 30,09 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 30,00 EUR. Bei 30,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 180.074 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 19,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,41 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 8,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 40,26 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 28,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
