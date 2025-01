Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom stabilisiert sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 29,08 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 29,08 EUR. Bei 29,13 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 29,02 EUR. Mit einem Wert von 29,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 101.153 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,85 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 20,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,894 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 36,36 EUR.

Am 14.11.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,43 Prozent gesteigert.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Deutsche Telekom dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

