Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 26,87 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 26,87 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 498.861 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.09.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 0,56 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,00 EUR am 24.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,770 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,858 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,93 EUR an.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,22 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

