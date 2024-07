Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 23,70 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 23,70 EUR abwärts. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,69 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.820.501 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 08.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 1,35 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 28,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,896 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,39 EUR an.

Am 16.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 EUR, nach 3,09 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich freundlich