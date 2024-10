Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Nachmittag nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 27,09 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 27,09 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,94 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.675.510 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 27,32 EUR erreichte der Titel am 10.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,85 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (20,00 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 26,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,770 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,858 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,93 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 08.08.2024 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent auf 28,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,80 EUR je Aktie belaufen.

