Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 31,58 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,4 Prozent auf 31,58 EUR. Bei 31,32 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.463.841 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 13,71 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,60 EUR. Dieser Wert wurde am 30.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 31,60 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,50 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 26.02.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom -0,21 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 30,93 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,37 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

