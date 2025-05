Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag billiger

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,27 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,27 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,13 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,33 EUR. Bisher wurden heute 493.358 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 21,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,50 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 26.02.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 30,93 Mrd. EUR gegenüber 29,37 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 2,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

