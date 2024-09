Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 26,46 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 26,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 26,49 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,35 EUR. Zuletzt wechselten 2.342.166 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 0,11 Prozent zulegen. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,52 EUR ab. Mit Abgaben von 26,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,857 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,93 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 08.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,31 EUR im Vorjahresquartal. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 14.11.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,82 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

