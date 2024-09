Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 26,45 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 26,45 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 198.074 Deutsche Telekom-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2024 auf bis zu 26,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,857 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,770 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,93 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,31 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,82 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

