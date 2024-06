Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 22,56 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 22,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,77 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,52 EUR aus. Mit einem Wert von 22,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.494.933 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 3,72 Prozent Luft nach oben. Am 09.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 17,99 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,888 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,39 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 3,09 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 27,94 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

