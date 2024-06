Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 22,59 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,77 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,54 EUR. Zuletzt wechselten 2.866.775 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. 3,59 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2023 Kursverluste bis auf 18,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 22,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,888 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,39 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 3,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,94 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 27,82 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

