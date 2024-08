Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 24,73 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 24,73 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,82 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,69 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.650.732 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,83 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 0,40 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 15.08.2023 Kursverluste bis auf 18,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,898 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,59 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 28,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain