Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 26,61 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 26,61 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 26,61 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 26,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148.910 Stück gehandelt.

Am 13.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,61 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 19,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 26,64 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,860 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,93 EUR.

Am 08.08.2024 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 28,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,80 EUR je Aktie belaufen.

