Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagmittag in Rot

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 33,39 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 33,39 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,35 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,49 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.745.310 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 34,12 EUR erreichte der Titel am 12.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 2,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 20,73 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,92 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,64 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,39 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 27,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

