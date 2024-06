Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Mittag fester

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,61 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 22,61 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,57 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.796.153 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 23,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 3,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,894 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,39 EUR aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,84 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

