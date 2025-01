Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Nachmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 29,95 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 29,95 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 29,91 EUR ein. Bei 30,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 3.048.442 Stück.

Bei 30,78 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Bei einem Wert von 20,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,898 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,64 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,43 Prozent gesteigert.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,87 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

Freundlicher Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX

Handel in Europa: Am Nachmittag Pluszeichen im Euro STOXX 50