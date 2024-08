Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 24,98 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 24,98 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,08 EUR aus. Bei 25,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 766.626 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2024 bei 25,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 0,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 24,54 Prozent sinken.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,898 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,59 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 08.08.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 28,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

