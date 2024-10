Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 27,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 15:51 Uhr 1,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 27,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 27,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 3.199.491 Stück.

Am 15.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,32 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,770 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,858 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,93 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,39 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 27,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,80 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich

TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

Deutsche Telekom-Aktie höher: Buy-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG