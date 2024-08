Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 24,99 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 24,99 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 25,02 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,96 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,98 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98.338 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,08 EUR erreichte der Titel am 15.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 18.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,898 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,59 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,31 Prozent gesteigert.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,84 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

