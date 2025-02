Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Montagvormittag seitwärts

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 33,64 EUR.

Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 33,64 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 33,66 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 33,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 162.577 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,12 EUR) erklomm das Papier am 12.02.2025. 1,43 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,73 EUR am 18.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 37,64 EUR.

Am 14.11.2024 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,85 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

