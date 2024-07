Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 23,98 EUR zu.

Um 11:47 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 23,98 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.258.620 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,02 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 0,17 Prozent niedriger. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 09.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 29,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,904 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,39 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 16.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,84 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

