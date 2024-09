Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 26,76 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 26,76 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 26,67 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.804.894 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,97 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 19,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,06 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,860 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 32,92 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,39 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 27,22 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

