Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,2 Prozent auf 18,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 18,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.224.061 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,61 EUR erreichte der Titel am 09.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 7,93 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,80 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 29.08.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 26.593,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 26.593,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Deutsche Telekom am 10.11.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 09.11.2023.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

