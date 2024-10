Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Mittag an

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,25 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,25 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,21 EUR. Bisher wurden heute 762.038 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Bei 28,32 EUR markierte der Titel am 17.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 20,00 EUR. Abschläge von 29,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,863 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,93 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,31 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,80 EUR im Jahr 2024 aus.

