Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Vormittag zu

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 28,28 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,32 EUR. Bei 28,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 105.125 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,32 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 0,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 20,00 EUR. Mit Abgaben von 29,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,858 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,93 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 08.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 28,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

