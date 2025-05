Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Mit einem Kurs von 33,01 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 33,01 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 33,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 32,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.088.522 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. 8,79 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 34,57 Prozent sinken.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 39,17 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,76 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 27,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

