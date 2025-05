Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 33,28 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 33,28 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,44 EUR. Bei 33,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.557.057 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,90 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 21,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,17 EUR aus.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 29,76 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 27,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

