Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag in Grün

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 32,78 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,09 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,66 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 3.533.197 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,55 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 30.05.2024 Kursverluste bis auf 21,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 34,11 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,03 EUR an.

Deutsche Telekom gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von -0,21 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,76 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 29,37 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie im Plus: Telekom-Umsatz sinkt, Ausblick angehoben

DZ BANK beurteilt Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen

Buy von UBS AG für Deutsche Telekom-Aktie