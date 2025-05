Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom wird am Montagvormittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 32,89 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 32,89 EUR nach. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 32,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 197.074 Deutsche Telekom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 9,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,60 EUR. Dieser Wert wurde am 30.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 52,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,03 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 07.08.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

