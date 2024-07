Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag tiefer

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 24,23 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 24,23 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,15 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 705.334 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,32 EUR erreichte der Titel am 19.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,770 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,904 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,59 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 16.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 27,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,84 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

