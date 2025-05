Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 33,67 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 33,67 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.769.120 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 6,65 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,60 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 35,85 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,17 EUR an.

Am 15.05.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 29,76 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 27,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,01 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

