Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 25,09 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 25,09 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,07 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 799.257 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2024 bei 25,34 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,00 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,99 EUR am 22.08.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 24,30 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,898 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,59 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,39 Mrd. EUR – ein Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

