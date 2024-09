Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 26,20 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 26,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 26,25 EUR. Bei 26,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 5.152.097 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 17.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,02 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 3,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 34,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,852 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,64 EUR an.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 28,39 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 27,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,80 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel im Plus